- Guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, a declarat ca barbatul ucis in timpul impușcaturilor de la mitingul lui Donald Trump este un fost pompier, Corey Comperatore, in varsta de 50 de ani, care „a murit ca un erou”. „Am pierdut un compatriot din Pennsylvania noaptea trecuta. Corey Comperatore”, a…

- Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, a vorbit duminica despre barbatul care a fost ucis la mitingul de sambata, unde a avut loc o tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump. Potrivit oficialului, victima s-ar fi napustit asupra familiei sale pentru a o proteja in timpul impușcaturilor,…

- FBI l-a identificat pe Thomas Matthew Crooks, in varsta de 20 de ani, din Bethel Park, Pennsylvania, ca fiind suspectul in tentativa de asasinat de sambata asupra fostului presedinte american Donald Trump, la un miting de campanie. Suspectul a fost impuscat si ucis de Secret Service la cateva secunde…

- Donald Trump a fost impuscat in ureche in timpul unui miting de campanie, sambata, dupa o eroare majora de securitate, un atac ce va remodela probabil cursa prezidentiala din acest an si va alimenta temerile de lunga durata ca disputata competitie electorala ar putea degenera in violenta politica, scrie…

- Atacatorul lui Donald Trump a fost identificat. Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii a fost ținta unei tentative de asasinat in Pennsylvania, in timpul unui miting. Thomas Matthew Crooks a fost ucis dupa ce a deshis focul de arma asupra fostului președinte american.

- Un barbat inarmat cu o pușca a fost vazut de un martor pe acoperiș inainte de deschiderea focului la mitingul de campanie susținut de Donald Trump sambata, la Butler, in Pennsylvania, relateaza BBC.Martorul, Greg Smith, spune ca a vazut un barbat care urca inarmat pe acoperiș și a alertat, timp de 3-4…

- Thomas Matthew Crooks a fost identificat de FBI drept autorul atacului armat de la mitingul electoral din Pennsylvania al lui Donald Trump. Tanarul, in varsta de 20 de ani, a ucis un participant la miting și a ranit grav alte doua persoane.

- Spectatorul ucis sambata in atacul asupra lui Donald Trump la un miting de campanie din Pennsylvania „a murit pe loc” dupa ce a fost „impuscat in cap”, potrivit unui martor intervievat de NBC News, relateaza AFP. „Am auzit mai multe focuri de arma, barbatul de langa mine a fost lovit in cap, a murit…