- Ministerul Apararii precizeaza, intr-un raspuns la o interpelare a liderului PMP, Eugen Tomac, ca Romania a cheltuit 1,81% din PIB pentru aparare in 2017, potrivit execuției bugetare pe acel an, in contextul in care țara noastra s-a angajat sa aloce 2% din PIB, a anunțat parlamentarul pe Facebook."Romania…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP.”Germania este prizoniera…

- Liderii statelor membre UE incearca sa-si depaseasca profundele disensiuni in fata provocarii migratiei intr-un summit tensionat, joi, la Bruxelles, pe care Angela Merkel il considera decisiv pentru ”destinul” Europei insasi, relateaza AFP conform News.ro . Acest summit va puncta mai bine de doua saptamani…

- Secretarul general al NATO, norvegianul Jens Stoltenberg, s-a declarat increzator marti in capacitatea conducatorilor tarilor membre ale Aliantei de a-si demonstra unitatea in pofida divergentelor lor in cursul summitului din 11-12 iulie la Bruxelles, informeaza France Presse. "Sunt increzator in capacitatea…

- CHIȘINAU, 17 mai — Sputnik. Prim-ministrul ungar Viktor Orban și-a reiterat poziția, alaturi de omologul sau polonez, Mateusz Morawiecki, în ceea ce privește sistemul cotelor de imigranți al Uniunii Europene, pe care îl considera un atac asupra suveranitații naționale, anunța…

- Pe data de 7 mai 2018, in cadrul Comisiei pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala din Camera Deputatilor, a avut loc deschiderea oficiala a Summitului pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa, pe tema "Securitatea cibernetica in aviatia civilaldquo;. 30 de reprezentanti ai statelor membre,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe comandantul suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR) si comandant al fortelor SUA in Europa, generalul Curtis Scaparrotti, context in care a evidentiat necesitatea ca postura de descurajare si aparare a NATO pe Flancul Estic…