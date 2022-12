Stiri pe aceeasi tema

- O vizita fulger, de doar cateva ore, dar cu un impact uriaș asupra Ucrainei, și nu numai. Președintele Volodimir Zelenski a fost primit triumfal in Statele Unite. Ucrainenii nu vor fi niciodata singuri - i-a promis președintele Joe Biden lui Volodimir Zelenski, la Casa Alba.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a efectuat, miercuri, o vizita istorica in SUA, unde a vorbit despre legaturile puternice dintre Statele Unite și țara sa, transmițand in același timp un mesaj de speranța ucrainenilor de acasa. Zelenski a fost primit de președintele Joe Biden la Casa Alba,…

- La 300 de zile dupa ce tara sa a fost invadata de Rusia, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit la Washington pentru discutii despre ceea ce ar putea aduce urmatoarele 300 de zile. Presedintele american Joe Biden si liderul ucrainean au parut sa faca un front unit, dar Biden nu l-ar fi invitat…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit, miercuri, in SUA. Aceasta este prima sa calatorie internaționala de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie, a transmis Casa Alba, unde liderul de la Kiev va fi primit de omologul sau american Joe Biden.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va calatori la Washington si este de asteptat sa viziteze Capitoliul miercuri, a informat marti Punchbowl News, citand noua anumite surse, informeaza Reuters.

- Astazi, gen. mr. aviație (rtr) Radu Theodoru, a fost prezent la Ploiești, la festivitatea de inchidere a Saptamanii Aviației la Ploiești, ținuta sub titulatura ”Acei oameni minunați și mașinile lor zburatoare”. Personalitate marcanta a societații romanești, gen. Radu Theodoru, ultimul veteran aviator…

- Actuala contraofensiva a Ucrainei paralizeaza incercarile Rusiei de a transfera muniție suplimentara, rezerve, oameni mobilizați și mijloace de aparare catre pozițiile din prima linie, in timp ce trupele ucrainene fac progrese in trei regiuni simultan: Herson, Harkov și Lugansk, se arata in ultima analiza…

- Cu doar doua luni in urma, numele lui Ben Wallace a fost in fruntea mai multor sondaje ale membrilor Partidului Conservator ca alegerea preferata de lider. Intr-un univers paralel, ar fi putut fi premierul care sa intre in 10 Downing Street la inceputul acestei luni, confruntat cu o criza uriașa a costului…