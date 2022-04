CNN: Cel puțin cinci afaceriști ruși s-ar fi sinucis în 3 luni. Patru dintre ei aveau legături cu Gazprom Cel puțin cinci oameni de afaceri ruși s-ar fi sinucis incepand cu sfarșitul lunii ianuarie, iar trei dintre ei și-ar fi ucis membri ai familiilor inainte de a-și lua viața, arata CNN. Patru dintre cei decedați aveau legaturi cu gigantul energetic rus de stat Gazprom sau cu una dintre filialele sale. Astfel, un director executiv […] The post CNN: Cel puțin cinci afaceriști ruși s-ar fi sinucis in 3 luni. Patru dintre ei aveau legaturi cu Gazprom appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

