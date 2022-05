Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii americani incearca sa-și dea seama ce cale de ieșire ar putea gasi președintele rus Vladimir Putin din razboiul pe care l-a declanșat in Ucraina, in cazul in care ar intenționa sa faca acest lucru. Discursul liderului de la Kremlin in Piața Roșie din Moscova nu le-a dat prea multe indicii,…

- Un marș pentru libertate și pace impotriva fascismului rus a scos mulți oameni pe strazile din Sofia, luni seara, la data simbolica de 9 mai, cand a fost sarbatorita Ziua Europei și Ziua Victoriei asupra Fascismului, potrivit Mediapool.bg . Marșul a pornit din Piața Independenței, a trecut prin centrul…

- Razboi in Ucraina, ziua 75. Rusii au aniversat 77 de ani de la victoria asupra nazismului cu obisnuita parada din Piata Rosie la care a asistat si presedintele Vladimir Putin. In discursul pe care l-a tinut cu aceasta ocazie, liderul de la Kremlin a vorbi

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, le-a vorbit rusilor, in discursul tinut cu ocazia zilei de 9 mai in Piata Rosie din Moscova, despre „apararea patriei-mame" si a criticat NATO si tarile din vest. „Astazi, soldatii din Donbas impreuna cu soldati rusi lupta pe front (...) Ma adresez soldatilor…

- Vladimir Putin a vorbit despre o posibila victorie a Rusiei in razboi, in cadrul unui mesaj pentru republicile autoproclamate din Donbas. Ce a mai marturisit președintele. Astazi, in doar cateva ore, va avea loc o mare parada pentru Ziua Victoriei din al Doilea Razboi Mondial, in Piața Roșie din Moscova,…

- Intr-o mișcare de sfidare a izolarii de catre Occident, Vladimir Putin este așteptat sa vorbeasca in Piața Roșie, in fața unei parade cu trupe, tancuri și rachete, așa cum obișnuiește in fiecare an.Anul acesta, insa, nu este vorba doar despre o parada. Inainte de 9 mai, au aparut mai multe speculații…

- Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, intr-un interviu acordat CNN , ca „toate țarile lumii” ar trebui sa fie pregatite pentru posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei. Zelenski a avertizat ca Putin ar putea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri la CNN ca „toate țarile lumii” ar trebui sa fie pregatite pentru posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei. Zelenski a spus ca Putin ar putea recurge fie la arme…