- Bilanțul tragicului cutremur din Turcia și Siria continua sa creasca de la ora la ora. Peste 19.300 de oameni au murit. Pentru a treia noapte consecutiva, sute de mii de sinistrați s-au adapostit in corturi, in mașini sau chiar printre ruine. Incepe a patra zi de cautari disperate. Misiunile de salvare…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a aparat miercuri, 8 februarie, raspunsul guvernului sau la cele doua cutremure catastrofale care au zguduit țara la inceputul saptamanii, afirmand ca a fost imposibil sa se pregateasca pentru amploarea dezastrului, relateaza BBC.Criticii au acuzat ca raspunsul…

- La doua zile de la cutremurele de peste 7 grade pe scara Richter care au lovit Turcia și Siria, salvatorii depun in continuare eforturi pentru a-i scoate pe oamenii prinși sub ruine. Cel puțin 11.000 de persoane au murit in cele doua țari, iar numarul raniților este de ordinul zecilor de mii. Președintele…

- UPDATE Bilantul victimelor seismului care a lovit luni Turcia si Siria se ridica la peste 11.200 de morti, potrivit celor mai recente cifre comunicate miercuri, transmit AFP si Reuters. In Turcia, numarul celor decedati a ajuns la 8.574, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, care s-a deplasat…

- Numarul mortilor in urma cutremurelor devastatoare produse la granita dintre Turcia si Siria a depasit 8.100. Vicepresedintele Fuat Otkay a anuntat ca numarul mortilor din cauza seismelor din Turcia a urcat la 5.894, iar cel al ranitilor a depasit 34.000. Aproximativ 5775 de cladiri s-au prabusit in…

- Bilantul victimelor din Turcia si Siria a crescut la cel putin 2.509 morti in urma cutremurului puternic cu magnitudinea de 7,8, cu epicentrul in sudul Turciei, care s-a produs luni dimineata si a fost urmat de replici puternice, relateaza CNN, citat de News.ro. Numarul total de raniti in cele doua…

- Turcia se confrunta cu cea mai mare calamitate naturala din ultimele opt decenii, a declarat luni presedintele Recep Tayyip Erdogan, in contextul seismelor produse in sud-estul tarii, soldate, potrivit celui mai nou bilant, cu cel putin 1.498 de morti si peste 8.300 de raniti, transmite Mediafax.…

- Aproape 2.000 de persoane au fost omorate si 10.000 au fost ranite in Turcia si Siria, potrivit unui bilant inca provizoriu al seismului de suprafata, cu magnitudine de 7,8, care s-a produs in aceasta dimineața in aceasta zona, fiind urmat de replici deosebit de puternice, relateaza Le Figaro . Potrivit…