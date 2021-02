Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) se pregateste de o 'resetare' a relatiilor cu SUA, dar Alianta trebuie sa rezolve dispute dificile pentru a se reconstrui, intre care dezangajarea americana din Afganistan, problemele legate de finantare, tensiunile cu aliatul turc, avertizeaza diplomati…

- Noul sef al Pentagonului, Lloyd Austin, va reafirma saptamana viitoare angajamentul SUA fata de NATO si le va promite aliatilor ca, de acum inainte, nicio decizie importanta nu va mai fi luata fara a-i consulta, intorcand astfel pagina celor patru ani ai administratiei presedintelui republican Donald…

- Intr-un interviu acordat duminica CBC, Biden a indicat ca Iranul trebuie sa nu mai imbogateasca uraniu inainte ca administratia de la Washington sa ridice sanctiunile. Intrebat daca SUA vor ridica sanctiunile pentru a aduce Iranul la masa negocierilor, Biden a spus ”nu”. Tensiunile dintre Washington…

- Ștefan-Calin Pristavu, in clasa a IX-a B profil matematica-informatica la Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra-Neamț, pregatit de profesor doctor Monica Costea, a participat la Olimpiada Internaționala de Lingvistica din 2021. Ediția din acest an s-a desfașurat in perioada 29 ianuarie – 1 februarie…

- Noul presedinte american Joe Biden trebuie sa ridice ''neconditionat' sanctiunile impuse Teheranului de predecesorul sau, Donald Trump, pentru a salva acordul nuclear iranian, a avertizat vineri ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif, relateaza AFP. In 2015, Iranul…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri seara situația din America, cand procesul de validare a victoriei lui Joe Biden a fost suspendat dupa ce suporterii lui Donald Trump au patruns cu forța in sediul Congresului. „Acesta este terorism la nivel de stat condus si initatde catre presedintele…