- Un tribunal din Moscova l-a condamnat marti pe opozantul rus Aleksei Navalnii, critic acerb al Kremlinului, la trei ani si jumatate de inchisoare, dupa ce a decis ca acesta a incalcat conditiile de eliberare in urma unei condamnari cu suspendare in 2014, dar a spus ca termenul sau de inchisoare va fi…

- Alexei Navalnii a fost condamnat de instanța rusa la trei ani și jumatate de inchisoare, marți, in urma unei audieri haotice in care opozantul rus a ridiculizat argumentele acuzarii și l-a numit pe liderul de la Kremlin „Putin otravitorul” și „un mic pungaș ascuns intr-un buncar”, relateaza CNN și BBC.

- Presedintele Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), ministrul de externe suedez, Ann Linde, a cerut marți, la Moscova, eliberarea opozantului rus, Aleksei Navalnii. Declarația a fost facuta intr-o conferința de presa ținuta impreuna cu ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov.…

- Parlamentarii europeni sunt asteptati sa adopte joi o rezolutie care cere blocului comunitar sa opreasca finalizarea gazoductului Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaze naturale din Rusia in Germania, ca raspuns la arestarea opozantului rus Aleksei Navalnii, critic acerb al presedintelui…

- Serviciile penitenciare ruse FSIN au anunțat joi ca intenționeaza sa-l aresteze pe opozantul Aleksei Navalnii in cazul in care acesta se intoarce in Rusia, acuzandu-l de incalcarea unei pedepse la inchisoare cu suspendare, informeaza News.ro, care citeaza AFP. ”Serviciul federal al inchisorilor ruse…

- Un barbat in varsta de 28 de ani a fost oprit la Vama Albița de catre autoritațile romane. Acesta conducea o mașina inmatriculata in Republica Moldova. Barbatul a fost oprit de poliție in vama pentru ca fusese condamnat in Germania pentru jaf armat și tainuire. In urma formalitaților vamale s-a descoperit…

- Poliția rusa a declarat vineri ca politicianul de opoziție Alexei Navalnîi, tratat în Germania dupa ce s-a îmbolnavit grav în Siberia la sfârșitul lunii august, suferea de „pancreatita”, respingând din nou varianta otravirii, relateaza AFP.„Diagnosticul…

- Ofițerii Serviciului Federal al Executorilor Judecatorești din Rusia (FSSP) au percheziționat joi sediul Fundației anticorupție (FBK) a opozantului rus Alexei Navalnii, deschis la Kremlin, relateaza site-ul Europa Libera.Directorul FBK, Ivan Jdanov, a anunțat pe Twitter ca perchezițiile au fost facute…