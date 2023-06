Stiri pe aceeasi tema

- Se știa mai puțin - Uraniul pentru centralele nucleare din SUA vine din RusiaLa 16 luni de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, dupa ce Administrația Biden a condus Occidentul spre punerea in aplicare a unui arsenal de sancțiuni și incearca sa descrie un Vladimir Putin izolat, America insași continua…

- Administrația Biden este pe cale sa accepte furnizarea de proiectile din uraniu saracit pentru armata ucraineana, dupa mai multe saptamani de discuții referitoare la tipul de muniție care va dota tancurile Abrams pe care SUA a anunțat deja ca le va oferi Ucrainei, informeaza Wall Street Journal, care…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat, duminica, ca legaturile dintre SUA si China ar urma sa cunoasca „un dezghet foarte curand”, dupa ce Washingtonul a doborat in acest an un presupus balon chinezesc de spionaj, relateaza AFP. Balonul „a fost doborat si totul s-a schimbat in termeni de dialog.…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat duminica furnizarea unui nou pachet de ajutor militar american Ucrainei constand in arme si munitii. Anunțul a fost facut cu prilejul unei intalniri cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski pe marginea summitului G7 de la Hiroshima, relateaza AFP. Acest…

- Elon Musk, care vrea sa faca din Twitter o aplicatie ”care face totul”, a anuntat ca in curand se vor putea efectua apeluri audio si video pe platforma, la fel ca pe alte retele de socializare - Instagram si Facebook sau WhatsApp, relateaza AFP, scrie news.ro.”In curand se vor adauga chat-uri audio…

- Statele membre ale Uniunii Europene au finalizat miercuri o schema pentru achizitionarea in comun de munitii pentru Ucraina, dupa saptamani de divergente legate de acordarea contractelor, spre iritarea liderilor de la Kiev, relateaza Reuters.

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri, 3 mai, ca Ucraina va lansa in curand mult-așteptata contraofensiva impotriva forțelor ruse, adaugand ca este sigur ca, ulterior, Occidentul va furniza Kievului avioane moderne de razboi, informeaza Reuters.In cadrul unei conferințe de presa in Finlanda,…

- Compania de stat producatoare de arme din Ucraina, Ukroboronprom, a anuntat joi ca va lansa productia comuna de munitie cu calibrul 125 mm pentru tancuri din perioada sovietica impreuna cu producatorul polonez de arme Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), transmite Reuters. Ukroboronprom a precizat ca Polonia…