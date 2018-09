CNIPMMR: Noua lege a pensiilor va genera o inflatie de 15% in 2020 si un deficit la bugetul de pensii de 7 miliarde de EURO

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura Centrul Judetean Satu Mare informeaza ca incepand de astazi, 05.09.2018, Centrele judetene APIA vor efectua plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, aferent lunii iunie și trimestrului II 2018. Suma totala autorizata la plata pentru…

- “Sumele necesare pentru plata pensiilor si salariilor sunt asigurate integral pana la finalul anului in urma rectificarii bugetare”, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, anunta Agerpres. „Pentru a risipi toata zvonistica intretinuta artificial privind banii de pensii si salarii, vreau sa va spun…

- "Pentru a risipi toata zvonistica intretinuta artificial privind banii de pensii si salarii, vreau sa va spun ca in urma rectificarii sunt asigurate integral sumele necesare pentru plata pensiilor si salariilor pana la finalul anului. Ii rog, deci, pe pensionari sa tina cont de datele oficiale prezentate…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca prima rectificare bugetara din acest an va fi pozitiva, actul normativ in acest sens urmand a fi adoptat in a doua jumatate a lunii august. Prim-ministrul a precizat ca Executivul se va incadra in limita de...

- Romania a avut un deficit la bugetul general consolidat de 14,96 miliarde lei, adica 1,61% din produsul intern brut, in primele 6 luni ale anului 2018, in aceeași perioada a anului trecut se inregistrase un deficit de 6,29 miliarde lei, adica 0,77 din PIB, conform datelor publicate Ministerul Finanțelor…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele sase luni cu un deficit de 14,97 miliarde lei, 1,61% din Produsul Intern Brut (PIB), fata de 2,21% cat era programat, de peste doua ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului…

- Guvernul are o mare problema, in momentul de fata, cu plata salariilor si pensiilor pentru ca majorarile lor nu au fost incluse in bugetul pe acest an, a declarat pentru Ziare.com Ionut Dumitru, economistul-sef al Raiffeisen Bank Romania si presedinte al Consiliului Fiscal. El a precizat ca…

- Ministrul de finante german, Olaf Scholz, va prezenta un proiect de buget pentru aparare pentru 2019 care include majorari semnificative pentru fortele armate. Bugetul fortelor armate ar urma sa creasca la 42,9 miliarde de euro, o majorare de 4 miliarde de euro comparativ cu anul anterior,…