CNI mai bifează o sală de sport în Dolj Compania Nationala de Investitii (CNI) mai bifeaza o sala de sport in judetul Dolj. Deocamdata doar pe hartie, pentru ca vorbim de demararea licitatiei pentru proiectare (faza de adaptare la amplasament) si executie. CNI a mai demarat astfel de proiecte la Cetate si Ghercesti, dar si la Bucovat (un proiect cu o valoare mai mica, de 2 milioane de lei). De data asta, sala stas cu tribuna cu 180 de locuri va fi construita in comuna Rojiste, valoarea totala estimata a lucrarilor fiind de 7.737.105 lei fara TVA (1,8 milioane de euro cu TVA). Licitatia pentru proiectare – faza adaptare la amplasament,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

