CNI mai bifează o creşă în Dolj, la Calafat Compania Nationala de Investitii (CNI) mai bifeaza o cresa in judetul Dolj. Dupa ce a primit de la Primaria Craiova doua terenuri pentru a construi doua crese mari, pentru maxim 110 copii (11 grupe), CNI va finanta construirea unei crese si in municipiul Calafat. Nu de „tip mare“, precum cele de la Craiova, ci una mica, pentru maxim 40 de copii (4 grupe). Deocamdata, totul este doar pe hartie, dar proiectul de la Calafat este mai avansat, pentru ca a fost deja lansata procedura de achizitie a lucrarilor (la Craiova doar s-a predat amplasamentul catre CNI). Pentru proiectare – faza adaptare la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

