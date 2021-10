Stiri pe aceeasi tema

- Ne asteapta noi restrictii anti-COVID din cauza cresterii constante a numarului de infectari cu noul coronavirus. Comisia Nationala Extraordinara de Sanatate Publica se va intruni vineri in sedinta pentru a discuta posibilitatea introducerii unor interdictii in ceea ce

- Masurile de sanatate publica pentru gestionarea pandemiei COVID-19 vor fi aplicate diferențiat, in funcție de rata de infectare in fiecare localitate in parte. Decizia a fost adoptata in cadrul ședinței de astazi a Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica in urma consultarilor cu specialiștii…

- Comisia Naționala Extraordinara pentru Sanatate Publica a instituit mai multe praguri de alerta, iar deciziile de impunere a unor restricții se vor lua in funcție de pragul stabilit la fiecare localitate in parte.

- Comisia Naționala de Sanatate Publica ar putea introduce noi restricții. Prim-ministra, Natalia Gavrilița, a solicitat ministerului Sanatații convocarea unei noi ședințe, dupa ce la adresa Guvernului au venit mai multe solicitari pentru luarea unor masuri mai dure.

- Președinta Maia Sandu considera „o decizie corecta”, hotararea Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica care obliga profesorii nevaccinați sa faca teste la Covid din bani proprii, la fiecare 14 zile. In cadrul emisiunii In Profunzime de la Pro TV șefa statului a menționat ca „e firesc ca…

- Unele cadre didactice sunt amenințate cu concedierea daca nu se vaccineaza contra Covid-19 din propriile resurse. Declarația a fost facuta de o educatoare, în cadrul unei conferințe de presa organizate de șapte ONG-uri. Majoritatea ONG-urilor din țara sunt împotriva deciziei…

- Republica Moldova va impune noi restricții, la decizia Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sanatate Publica (CNESP), in contextul creșterii numarului cazurilor de COVID-19. Astfel, autoritațile au decretat purtarea maștilor de protecție in toate spațiile publice inchise, inclusiv in transportul…

- In contextul riscului sporit de import al noilor variante ale virusului SARS-CoV-2, precum și de raspandire a acestora pe teritoriul țarii, Comisia Nationala Extraordinara de Sanatate Publica s-a intrunit in ședința sambata, 17 iulie, pentru a aproba noi masuri privind controlul și combaterea infecției.