Trenurile ar putea circula din nou intre Dornești și Putna, dupa șase ani de pauza, CFR spunand ca sunt necesare lucrari de reparații pentru care bugetul este asigurat. Linia 515 a fost deschisa acum aproape 130 de ani și a fost inchisa in 2012. Acum, problema va fi cum pot fi atrași calatori la tren, dupa atația ani in care au fost nevoiți sa gaseasca alte soluții de transport. Linia ar putea fi folosita și de turiștii care merg la manastirea Putna sau in zona, la Dornești existand conexiune cu magistrala 500 (Vicșani - Suceava - Bacau - Buzau - București).