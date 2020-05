Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a fost amendat, miercuri, de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu 2.000 de lei pentru discriminare si incalcare a dreptului la demnitate, in urma unor afirmatii facute la adresa sefului statului, Klaus Iohannis.



Tariceanu a facut o serie de afirmatii, in data de 16 aprilie, pe pagina de socializare, in care a utilizat termenul de "Fuhrer" la adresa presedintelui.



Potrivit CNCD printre afirmatiile considerate a fi discriminatorii sunt: "Pe domnul Iohannis l-au lasat nervii. Cred ca izolarea nu-i prieste nici domniei…