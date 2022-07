Stiri pe aceeasi tema

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii a sancționat o stație de carburanți din județul Dambovița pentru ca a afișat mesajul „nu schimbați tampoane" in interior.

- Patronul lui FCSB, Gigi Becali, a fost amendat de Comisia de Disciplina și Etica a FRF, din cauza declarațiilor rasiste la adresa rivalilor de la Rapid. In urma sesizarii Federației, Becali a fost amendat cu 2.000 de lei și a primit un avertisment. ...

- Un echipaj de jandarmi a fost solicitat sa intervina, vineri dupa-amiaza, dupa ce un pui de urs a intrat in incinta strandului Banffy din municipiul Toplita, informeaza Agerpres. Administratorul strandului a apelat numarul de urgenta 112, dar pana la sosirea echipajului de jandarmi puiul de urs a iesit…

- Ministrul sporturilor, Eduard Novak, vrea ca minimum 40 la suta din totalul sportivilor prezenti pe teren in timpul meciurilor oficiale sa fie romani. Masura va intra in vigoare chiar din acest an, iar vizate sunt toate sporturile de echipa, inclusiv fotbalul. Președintele Consiliului Național pentru…

- USR acuza ca PSD continua, cu sustinerea PNL si aprobarea tacita a presedintelui Klaus Iohannis, acapararea tuturor institutiilor cheie ale statului, numind miercuri doi politruci in conducerea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), respectiv a Consiliului National pentru…

- Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor si Senat au decis sa dea un aviz favorabil pentru toate cele sase persoane care au ramas in cursa pentru un loc in Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.Radu Babus, Cerasela Banica, Ana Maria Dalu, Luminita Gheorghiu,…

- Președintele PNL Dambovița, Virgil Guran, a facut astazi declarații revoltatoare despre colegii primari de la Dambovița. Intr-o declarație total neinspirata, Guran a spus in fața Consiliului National al PNL, ca Post-ul Virgil Guran, declarație halucinanta despre colegii primari din județ apare prima…

Un nou mesaj RO-ALERT a fost emis, joi, de ISU Dambovita privind prezenta unui leu in Targoviste, de data aceasta fiind semnalata zona Romlux.