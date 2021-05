CNCAV: Vaccinare anti-COVID fără programare, de sâmbătă, doar cu actul de identitate Persoanele cu varste de peste 60 de ani care doresc sa se vaccineze impotriva COVID si au documente de identitate valabile se vor putea prezenta fara programare, incepand de sambata, la centrele de imunizare pe tot parcursul intervalului orar de functionare, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19. Potrivit CNCAV, populatia generala cu varsta de pana in 60 de ani care doreste sa se vaccineze se va putea prezenta la centrele de vaccinare dupa ora 14,00, fara programare. ‘Important de retinut este faptul ca prezentarea persoanelor… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii romani sau straini cu drept de ședere in Romania care au inceput procesul de imunizare in alt stat și se afla pe teritoriul țarii noastre pot primi doza de rapel in centrele fixe, fara programare in platforma electronica, a transmis Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind…

- Peste 2.000.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in Romania, informeaza Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). In aceasta dimineața, la ora 10:00, am depașit pragul de 2.000.000 de persoane vaccinate impotriva COVID19, transmite CNCAV.…

- Din 15 martie, persoanele care vor sa se vaccineze impotriva Covid-19 au posibilitatea sa se inscrie pe liste de așteptare in vederea obținerii unei programari pentru imunizare. La notificarea beneficiarilor se aplica un algoritm care ține cont de prioritațile prevazute in strategia naționala de vaccinare…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea impotriva Covid-19 anunța populația ca in acest moment se face un UPDATE important al aplicației de programare. Mai exact... se implementeaza in sistem Listele de așteptare in vederea celei de a III-a etape de vaccinare la nivel național:…

- Listele de așteptare pentru vaccinarea impotriva COVID-19 vor fi DISPONIBILE din 15 martie, conform CNCAV Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat astazi, 12 martie, ca listele de așteptare pentru vaccinare vor fi disponibile incepand cu 15 martie.…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a publicat informatii incorecte cu privire la impactul vaccinarii asupra angajatilor din sanatate si din asistenta sociala, sustine Federatia ''Solidaritatea Sanitara'' din Romania (FSSR), informeaza Agerpres.…

- Vaccinarea persoanelor care au fost infectate cu SARS-CoV-2 nu este contraindicata, iar imunizarea acestora se poate realiza dupa vindecare, a transmis, vineri, Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19.„Pentru situațiile in care o persoana careia i s-a administrat…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca persoanele care se infecteaza cu SARS-CoV-2 dupa administrarea primei doze de vaccin vor face rapelul dupa vindecare, fara a relua prima doza. Totodata, daca o persoana are reactie anafilactica…