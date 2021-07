Vaccinarea cu schema completa este eficienta și in randul grupelor de risc, susține Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, bazandu-se pe un studiu facut in Marea Britanie. Serviciul de Sanatate Publica din Marea Britanie a facut un studiu care a vizat monitorizarea pacienților din 700 de cabinete de medicina de familie. […] The post CNCAV: Schema completa de vaccinare este eficienta si pentru persoanele din grupele de risc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .