CNCAV: Riscul de deces Covid este de 11 ori mai mare pentru persoanele nevaccinate

Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinurile raman foarte eficiente in special in prevenirea spitalizarii si a decesului din cauza COVID 19. "Persoanele nevaccinate au avut o rata de infectie de 11,1 ori mai mare decat persoanele vaccinate inainte de circulatia Delta si de 4.6 ori mai mare dupa.Un studiu recent al Centres for Disease…

- Persoanele VACCINATE au risc de ZECE ori mai mic de a deceda sau de a fi internați: Studiu din SUA, citat de CNCAV Persoanele VACCINATE au risc de ZECE ori mai mic de a deceda sau de a fi internați: Studiu din SUA, citat de CNCAV In cazul vaccinaților riscul de spitalizare sau deces in cazul infectarii…

- Persoanele complet vaccinate sunt de 11 ori mai putin susceptibile sa moara din cauza COVID-19 si de 10 ori mai putin susceptibile sa fie spitalizate, dupa ce varianta Delta, mai contagioasa, a devenit tulpina dominanta a virusului in Statele Unite, au declarat vineri oficiali americani din domeniul…

- Persoanele complet vaccinate sunt de 11 ori mai putin susceptibile sa moara din cauza COVID-19 si de 10 ori mai putin susceptibile sa fie spitalizate, dupa ce varianta Delta, mai contagioasa, a devenit tulpina dominanta a virusului in Statele Unite, au declarat vineri oficiali americani din domeniul…

- Rezultatele studiului la care au luat parte 2.500 de persoane au fost publicate de Jurnalul Asociației Medicale Americane. Potrivit Bloomberg , care a consultat rezultatele cercetarii, nivelul anticorpilor generați dupa vaccinarea cu serul produs de compania americana Moderna a fost, in medie, de 2.881…

- O profesoara nevaccinata dintr-o scoala primara din California a infectat jumatate dintre elevii sai, mai precis 26 de persoane, atunci cand a contractat varianta Covid-19 Delta, au constatat cercetatorii de la Centrele pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA. Aceasta a tinut cursurile…

- Apar informații de ultima ora cu privire la eficacitatea vaccinurilor Pfizer și Moderna in fața tulpinii agresive Delta. In uma unui studiu desfașurat in perioada decembrie 2020 – august 2021 pe 4.000 de persoane s-a constatat scaderea semnificativa a imunitații oferita de serurile anti-Covid-19. Semnal…

- Anthony Fauci, principalul consilier al guvernului american in domeniul epidemiologiei, susține ca in urmatoarele saptamani, numarul cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV2 s-ar putea dubla la 200.000 pe zi din cauza variantei Delta.”Daca apare alta tulpina cu aceeași capacitate mare de transmitere,…