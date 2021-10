CNCAV, reacționează la protestele împotriva măsurilor sanitare: „Până când??? Vă rugăm: ascultați sfatul medicilor!” CNCAV, reacționeaza la protestele impotriva masurilor sanitare: „Pana cand??? Va rugam: ascultați sfatul medicilor!” CNCAV, reacționeaza la protestele impotriva masurilor sanitare: „Pana cand??? Va rugam: ascultați sfatul medicilor!” Autoritațile sanitare au transmis in timpul protestelor anti-restricții și anti-vaccin la care participa mii de persoane, ca, in același timp, ”cu aceeași credința, sute de medici lupta pentru salvarea vieților unor pacienți cu forme severe de COVID-19”. Autoritațile sanitare roaga populația sa asculte sfatul medicilor. CNCAV mai subliniaza ca un roman a murit la… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

