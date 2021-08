CNCAV: Peste 15.000 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore 15.295 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania, iar de la debutul campaniei de imunizare s-a ajuns la un numar de 5.046.801 persoane vaccinate, 4.901.926 primind și rapelul. Astfel, conform informațiilor transmise joi seara de Comitetul national de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV), in ultimele 24 de ore au fost administrate 15.295 de doze, dintre care 11.072 ca prima doza și 4.223 ca rapel. De la inceputul campaniei de vaccinare (pe 27 decembrie 2020), 5.046.801 persoane au fost inoculate cu unul dintre cele patru vaccinuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

