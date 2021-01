CNCAV: Persoanele care au făcut prima doză de vaccin au asigurată și doza de rapel, chiar dacă au scăzut livrările A doua doza de vaccin este asigurata pentru toți cei care au primit-o pe prima, spune Comitetul pentru coordonarea campaniei de vaccinare. Precizarile vin in contextul in care Pfizer a redus cu pana la jumatate livrarile de ser impotriva coronavirusului in mai multe țari din UE, inclusiv in Romania.Din aceasta cauza, exista o diferența intre numarul de persoane care trebuie sa faca rapelul in urmatoarele trei saptamani și numarul dozelor de vaccin existente in stoc.Necesarul de doze pentru rapel va fi rezervat din tranșele alocate saptamanal pentru Romania, așa cum au fost confirmate de Pfizer,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

