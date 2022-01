Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 19.000 de persoane, din care aproape 4.000 cu prima doza. Potrivit CNCAV, 19.133 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, iar dintre acestea 3.681 au primit prima doza de vaccin sau doza unica de ser produs de Johnson & Johnson. Alte 12.282 de persoane au fost vaccinate cu doza a treia / doza de rapel, in cazul serului Johnson & Johnson. In intervalul mentionat, au fost raportate sase reactii adverse, doua la vaccinul Pfizer,…