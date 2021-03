Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca din Italia au fost folosite deja in Romania, fiind ramase peste 4.200 de doze. "Ca masura de extrema precautie s-a hotarat carantinarea temporara…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19 a anuntat luni ca s-a decis renuntarea la limita de varsta pentru administrarea vaccinului produs de compania AstraZeneca. ‘In urma recomandarilor Grupului Stiintific si Medical din cadrul Comitetului National…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca 3.800 de cadre didactice au fost vaccinate miercuri, cand s-au deschis, in Bucuresti si in 22 de judete, centrele separate pentru personalul din invatamant. “Dascalii din Romania au…

- Alte 163.200 de doze de vaccin AstraZeneca, al treilea disponibil in Romania, dupa Pfizer și Moderna, vor ajunge in cursul zilei de joi in țara, anunța Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Noua tranșa va fi depozitata inițial la Institutul National…

- Un noua transa de vaccin AstraZeneca, constand in 163.200 de doze, va ajunge joi la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ‘Cantacuzino’, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). ‘Transportul este asigurat de firma…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-Covid-19 (CNCAV) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 37.000 de persoane, din care 6.812 cu serul AstraZeneca, a carui administrare in Romania a inceput luni, anunta news.ro . Potrivit CNCAV, in ultimele 24…

- A doua transa de vaccin AstraZeneca, 92.400 de doze, soseste joi in Romania pe cale terestra, a informat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate, in cursul zilei de vineri, 37.800 de doze de vaccin vor fi distribuite catre…

