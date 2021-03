Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile vor decide, vineri, ce vor face cu lotul ABV2856 de la AstraZeneca, care a fost carantinat in urma cu o saptamana, transmit reprezentanții CNCAV. Lotul a fost suspendat atunci și in Italia. „In ceea ce privește lotul ABV2856, carantinat la data de 11 martie 2021, ca masura de precauție…

- Lotul ABV2856, retras de Italia, este oprit de la vaccinare si inlocuit cu doze din alt lot de la AstraZeneca si in Romania, pana cand Agentia Europeana a Medicamentului va finaliza ancheta cu aceste doze, a anuntat, joi seara, CNCAV. Romania nu a primit, insa, doze din lotul ABV5300. Comitetul National…

- ALERTA: Romania suspenda vaccinarea cu AstraZeneca din lotul retras de Italia. Peste 77.000 de doze au fost deja utilizate Comitetul Național de Coordonare a Activitații privind Vaccinarea a transmis in cursul serii de joi, 11 martie, faptul ca in Romania nu au fost recepționare doze din lotul ABV 5300.…

- Mii și mii de romani au fost vaccinați deja cu Astra Zeneca, lotul retras din Italia, inainte ca autoritațile sa decida suspendarea imunizarii cu acest produs. Oamenii au postat dovada pe diferite rețele de socializare. Ei ii contrazic astfel pe Florin Cițu, premierul Romaniei, Valeriu Gheorghița, presedintele…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca din Italia au fost folosite deja in Romania, fiind ramase peste 4.200 de doze. "Ca masura de extrema precautie s-a hotarat carantinarea temporara…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca 3.800 de cadre didactice au fost vaccinate miercuri, cand s-au deschis, in Bucuresti si in 22 de judete, centrele separate pentru personalul din invatamant. “Dascalii din Romania au…

- Alte 163.200 de doze de vaccin AstraZeneca, al treilea disponibil in Romania, dupa Pfizer și Moderna, vor ajunge in cursul zilei de joi in țara, anunța Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Noua tranșa va fi depozitata inițial la Institutul National…

- A doua transa de vaccin AstraZeneca, 92.400 de doze, soseste joi in Romania pe cale terestra, a informat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate, in cursul zilei de vineri, 37.800 de doze de vaccin vor fi distribuite catre…