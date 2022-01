Potrivit CNCAV, de la inceputul campaniei de vaccinare, in 27 decembrie 2020, au fost administrate 16.299.212 de doze de vaccin pentru 8.047.103 de persoane, 7.944.672 primind schema completa si 2.289.198 fiind imunizate cu doza a treia. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3 reactii adverse, una de tip local si doua de tip general. In total, de la debutul campaniei de vaccinare s-au inregistrat 19.843 de reactii adverse la vaccinurile anti-COVID, 2.167 de tip local si 17.676 de tip general. The post CNCAV: Cate persoane si-au facut prima doza de vaccin anti-COVID in ultimele 24 de ore…