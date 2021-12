Un numar de 26.382 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 4.015 reprezinta prima doza, 9.651 – doza a doua si 12.716 – doza a treia, a informat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) duminica. Potrivit CNCAV, de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, in 27 decembrie 2020, au fost administrate 15.407.313 doze de vaccin pentru 7.848.507 persoane, 7.644.053 primind schema completa si 1.785.805 imunizandu-se cu doza a treia. In ultimele 24 de ore, au fost…