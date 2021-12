CNCAV: Bilanțul vaccinărilor din ultimele 24 de ore Comitetul de coordonare a vaccinarii (CNCAV) a anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore, s-au vaccinat peste 28.000 persoane, dintre care aproape 5.000 cu prima doza. Potrivit CNCAV, de la ultima raportare au fost vaccinate 28.320, dintre care 4.556 cu prima doza, 8.638 cu doza a doua si 15.126 cu doza a treia. Potrivit […] The post CNCAV: Bilanțul vaccinarilor din ultimele 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Stanescu, fratele lui Paul Stanescu, secretar general al PSD, a fost validat de Parlament la Agenția Naționala pentru Reglementare in Energie. Contestat de opoziție pentru ca are studii mecanice in agricultura și firma in acest domeniu, Alexandru Stanescu a fost validat de plenul Parlamentului,…

- Consiliul National Secuiesc vrea sa introduca o carte de identitate secuiasca, ce ar urma sa aiba, pe langa elemente clasice precum numele și domiciliul, și un angajament fața de autonomia teritoriala a Ținutului. Conform agenției maghiare Hirado, Comitetul permanent al consiliului a supus dezbaterii,…

- Peste 32.700 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore in Romania, iar de la debutul campaniei de imunizare s-a ajuns la un numar de 7.791.948 de persoane vaccinate, 7.523.356 dintre acestea cu schema de doua doze, iar 1.654.532 au facut și a treia doza. Conform informațiilor transmise…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila “va sta puțin de vorba cu colegii” din CNCAV, Comitetul condus de Valeriu Gheorghița, referitor la strategia de comunicare, care se limiteaza la transmiterea „unor cifre, mereu aceleași, in fiecare zi”. In urma cu doua zile, Rafila spunea despre șeful DSU, Raed Arafat,…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii a transmis, miercuri, informatii despre vaccinarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 5 si 11 ani si precizeaza ca, potrivit studiilor, vaccinul Pfizer administrat in doua doze are o eficienta de 90,7%. “Copiii reprezinta un procent tot mai mare de cazuri si spitalizari…

- Romania a depașit pragul de 50.000 de decese COVID-19 de la inceputul pandemiei. In ultimele 24 de ore au fost raportate 483 de decese, dintre care 20 anterioare. Bilanțul deceselor COVID-19 ajunge la 50.087. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 5 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul…

- Bilanțul pacienților care și-au pierdut viața la Spitalul din Carbunești a crescut la trei. Revoltator este ca tragedia de la Spitalul Carbunești a avut loc pentru ca instalația de oxigen era goala. Nu a fost identificata nicio o problema tehnnica. Instalația trebuia pur și simplu alimentata. Pacienții…

- Rata de infectare a depașit, sambata, 8 la mia de locuitori. Comitetul pentru Situații de Urgența al Municipiului București ar trebui sa se reuneasca din nou, dupa ce Guvernul aproba, sambata, noile masuri ale CNSU. Alte localitați din jurul Capitalei, din județul Ilfov, au depașit chiar și rata de…