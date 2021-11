Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca 56.701 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care 24.792 cu prima doza. Alte 17.748 de persoane s-au vaccinat cu doza a treia. Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 126.000 de persoane, din care aproape 91.000 cu prima doza. Alte peste 23.000 de persoane s-au vaccinat cu doza a treia, scrie News.ro . Potrivit…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca 93.049 de persoane au fost vaccinate cu prima doza in ultimele 24 de ore, numarul fiind unul record. In total, 127.948 de persoane au fost vaccinate in acest interval. Peste 25.000 de persoane…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca peste 67.800 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care aproape 35.000 cu prima doza. Alte peste 27.000 de persoane s-au vaccinat cu doza a treia, scrie News.ro . Potrivit…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, marti, ca peste 58.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care peste 27.500 cu prima doza. Alte peste 25.800 de persoane s-au vaccinat cu doza a treia, informeaza News.ro .…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, marti, ca peste 58.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care peste 27.500 cu prima doza. Alte peste 25.800 de persoane s-au vaccinat cu doza a treia. Potrivit CNCAV, in ultimele…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca peste 51.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care peste 22.500 cu prima doza. Alte peste 25.000 de persoane au fost vaccinate cu doza a treia de ser anti-COVID.…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, luni, ca peste 52.800 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, din care peste 20.000 cu prima doza. Alte peste 30.000 de persoane au primit doza a treia, scrie News.ro . Potrivit CNCAV,…