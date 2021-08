Conform prevederilor regasite in acest document, in cazul in care o persoana dezvolta infectie cu SARS CoV 2, dupa administrarea primei doze de vaccin impotriva COVID 19, aceasta va putea fi vaccinata dupa vindecare, prin continuarea schemei de vaccinare, fara reluarea primei doze de vaccin.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV a emis o noua instructiune privind vaccinarea in situatii speciale.Conform prevederilor regasite in acest document, ...