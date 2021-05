Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a transmis, vineri, ca 110.314 persoane a fost vaccinate in ultimele 24 de ore, dintre care 44.960 au primit prima doza, si s-au raportat 90 de reactii adverse. Persoane vaccinate: Tip vaccinPersoane vaccinate…

- Comitetul national de coordonare a activitatilor privind imunizarea impotriva COVID-19 informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 92.501 doze de vaccin, dintre care 76.078 – Pfizer, 8.217 – Moderna, 6.711 – AstraZeneca si 1.495 – Johnson&Johnson, potrivit datelor puse la dispozitie de…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinați aproape 86.000 de romani impotriva coronavirusului. Persoane vaccinate: Tip vaccinPersoane vaccinate in ultimele 24 ore Total persoane vaccinateReacții adverse…

- In ultimele 24 de ore, conform Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19, s-au vaccinat 60.017 persoane impotriva coronavirusului. Persoane vaccinate: Tip vaccinPersoane vaccinate in ultimele 24 ore Total persoane vaccinateReacții adverse in ultimele…

- In ultimele 24 de ore, conform Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19, s-au vaccinat 78.612 persoane impotriva coronavirusului. Persoane vaccinate: Tip vaccinPersoane vaccinate in ultimele 24 ore Total persoane vaccinateReacții adverse in ultimele…

- Conform cifrelor furnizate de Centrul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19, in ultimele 24 de ore s-au vaccinat 78.612 de persoane impotriva coronavirusului. Persoane vaccinate: Tip vaccinPersoane vaccinate in ultimele 24 ore Total persoane vaccinateReacții…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația…