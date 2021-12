Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca au fost administrate aproape 20 000 de doze de vaccin anti-coronavirus. The post CNCAV: 19.706 de doze de vaccin administrate in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro .