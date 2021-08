Un nou lot de vaccin anti-COVID produs de compania Moderna (111.600 doze) va ajunge, vineri, la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ‘Cantacuzino’, transportul fiind asigurat de firma producatoare. Dozele de vaccin vor fi aduse in Bucuresti pe cale terestra si vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale, a informat, joi, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Pana in prezent, 1.816.800 de doze Moderna au fost receptionate, iar 728.277 au fost…