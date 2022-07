Din acest val de migranti ar face parte cei care au avut nevoie de un timp mai lung pentru a se pregati sa plece din tara, cum ar fi oameni de afaceri sau familii care au dorit sa isi lase copii sa termine anul scolar. Un exemplu este si Vladimir, al carui nume de familie nu a fost facut public din cauza sensibilitatii subiectului, si care a comentat acest fenomen. Vladimir a avut nevoie de mai multe luni pentru pregatirea actelor si pentru a-si pune afacerile in ordine, pentru a se muta in Franta. Procesul de aplicare pentru vize, care in trecut era relativ simplu, acum a devenit complex, dar…