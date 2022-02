Rusia a fost acuzata de o serie de atacuri cibernetice care a vizat guvernul si sistemul bancar al Ucrainei in ultimele saptamani. Joi, firma de securitate cibernetica ESET a declarat ca a descoperit un nou program malware ”wiper” care vizeaza organizatiile ucrainene. Un astfel de software are ca scop stergerea datelor din sistemele pe care le vizeaza. Cu o zi mai devreme, site-urile web ale mai multor departamente si banci guvernamentale ucrainene au fost blocate de un atac de refuzare distribuita a serviciului (DDoS), care are loc atunci cand hackerii coplesesc un site web cu trafic pana cand…