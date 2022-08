Stiri pe aceeasi tema

- Peste 9.000 de noi cazuri COVID și 41 de decese la pacienți confirmați cu coronavirus sunt raportate in ultima zi, anunța Ministerul Sanatații. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.106 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 2.590 mai puține fața de ziua anterioara.…

- A treia iarna a pandemiei de coronavirus se intrevede la orizont in emisfera nordica, iar oamenii de stiinta avertizeaza atat guvernele slabite, cat si populatia sa se pregateasca pentru mai multe valuri de COVID-19, relateaza luni Reuters.

- Doua studii publicate marti in prestigioasa revista Science concluzioneaza ca pandemia de COVID-19 a inceput in piata din orasul chinez Wuhan, indicind o foarte probabila origine animala a virusului, informeaza AFP. Primul studiu este o analiza geografica care arata ca primele cazuri detectate in decembrie…

- Peste 12.000 de noi cazuri COVID au fost raportate marți, un record al ultimelor luni. Mai exact, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.353 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 7.398 mai multe fața de ziua anterioara. 2.502 din cazurile noi din 24 de ore sunt…

- Consiliul Județean Cluj urmeaza sa aprobe structura organizatorica, organigrama, statul de funcții si regulamentul de organizare si funcționare pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.