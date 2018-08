CNAS va verifica eventuale neconcordanţe sau probleme în eliberarea formularelor de decontare a serviciilor medicale în străinătate "Medicul este cel care intocmeste documentatia, documentatia respectiva ajunge la CNAS si vede daca este completa si corecta. (...) Este datoria medicului care intocmeste documentatia si pana la urma este si responsabilitatea lui in momentul in care face documentatia sa decida daca se poate rezolva sau nu cazul in Romania. (...) Este evident faptul ca vor fi pornite niste controale. Numai ca atunci cand vrei sa faci un control si controlul vrei sa nu fie superficial, este normal sa pui la punct proceduri. Procedurile respective trebuie sa fie in concordanta cu anumite libertati pe care le are… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.000 de caini din 16 țari se lupta, sambata și duminica, la Alba Iulia, pentru cel mai ravnit trofeu – Supreme Best In Show. In total sunt trei concursuri. Expoziția de la Alba Iulia este singura de acest fel din Romania care se bucura de patronajul Casei Regale a Romaniei, sub tutela careia…

- Tinerii romani pot demara cariere extraordinare in lumea aviatiei, iar Romaero a facut deja peste 200 de angajari si vrea sa ajunga la 1.000, a declarat, vineri, Remus Vulpescu - directorul general al companiei aerospatiale. "Sunt cariere extraordinare pe care tinerii romani le pot demara…

- Incepand de vineri dimineața, 27 iulie, pe Aeroportul Baneasa se deschide, pentru experți și specialiști in aviație, expozitia de aviatie generala – General Aviation Exhibition, unde producatori și proprietari de aeronave, precum și furnizori de servicii de aviație generala expun zeci de aeronave…

- Performanțele și pedigree-ul se vad cel mai bine in ring. Aplauzele, in jurul ringului. Campioni din cele mai importante rase dau din codițe in Cetate, la Alba Iulia, la a IX-a ediție a Royal Crown Trophy, intre 28 și 29 iulie 2018. Peste 1000 de caini cu certa valoare chinologica din 16 țari europene…

- In perioada 29-30 iunie, va avea loc in Cavnic, un concurs international de motociclism hard enduro. „S-au inscris concurenti din Romania, Ungaria, Austria, Germania, Franta, Cehia, Italia, Polonia, Bulgaria. Ne asteptam la un numar de 150-200 de participanti si la aproximativ 1.500 de spectatori, asa…

- Olanda – 412 locuri de munca: 60 manipulant depozit, 50 manipulant marfa, 50 sortator si impachetator bulbi de flori, 50 operatori la masini pentru bulbi de flori, 30 muncitor in productia de hrana pentru caini si pisici, 30 muncitori necalificati, 30 lucrator la banda de productie, 30 lucrator in…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera prin intermediul retelei Eures Romania 1.283 de locuri de munca, majoritatea in Olanda, Germania si Austria, a anuntat, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), intr-un comunicat remis presei. Conform datelor centralizate,…

- In anul Centenarului Marii Uniri, DPD Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața locala de coletarie și curierat expres, lanseaza o promoție speciala pentru trimiterile in zece țari din Uniunea Europeana, disponibile prin serviciul DPD Classic International. Țarile care beneficiaza…