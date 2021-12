CNAS va reexamina drepturile la pensie pentru 2 categorii de beneficiari, din 1 ianuarie 2022 Casa Naționala de Asigurari Sociale a RM anunța ca incepand cu 1 ianuarie 2022 va reexamina pensiile pentru 2 categorii de beneficiari. Este vorba despre pensiile pentru limita de varsta a beneficiarilor de pensii care și-au stabilit dreptul la pensie dupa 1 ianuarie 1999 si au realizat un stagiu de cotizare dupa iesirea la pensie de la 5 la 7 ani și pensiile de dizabilitate stabilite pana la 1 ianuarie 1999 și pentru persoanele care au un stagiu de cotizare dupa realizarea dreptului la pensie de dizabilitate, de la 2 ani. Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…

Sursa articol si foto: unimedia.md

Stiri pe aceeasi tema

