CNAS: S-a mărit pachetul de bază în asistența medicală primară Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a marit pachetul de baza acordat in asistența medicala primara cu o serie de servicii diagnostice și terapeutice, care pot fi acordate de medicii de familie. Iata cateva: intervenții de mica chirurgie, imobilizare entorsa, sondaj vezical, administrare medicație sub forma de aerosoli etc. De asemenea, potrivit CNAS, serviciile de administrare a tratamentelor – intramuscular, subcutanat, intravenos sau perfuzabil, dupa caz – au fost incluse in categoria serviciilor medicale care pot fi efectuate la cabinet, la domiciliu sau la locul solicitarii, dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

