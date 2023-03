CNAS prelungește actualul contract-cadru până la 30 iunie Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) prelungește termenul de aplicare a prevederilor actualului contract-cadru pana la data de 30 iunie 2023”. ”Prelungirea este necesara pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate in trimestrul al II-lea, in condițiile in care s-a stabilit, prin Planul Național de Redresare și Reziliența, ca un nou model de Contract-cadru va fi finalizat pana la sfarșitul trimestrului respectiv”, se precizeaza in comunicatul CNAS. Președintele CNAS, Adela Cojan,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșenii trebuie sa știe ca a fost prelungita perioada de valabilitate a actualului Contract-Cadru. Noul termen este 30 iunie 2023, conform unei Hotarari aprobate in cursul sedintei executivului de ieri, 22 martie. Prelungirea este necesara pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale,…

- Termenul de aplicare a prevederilor actualului Contract-cadru se prelungește pana la data de 30 iunie 2023, conform unei Hotarari aprobate in cursul ședinței executivului de ieri, 22 martie 2023. Prelungirea este necesara pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale, medicamentelor…

- Valabilitatea contractului-cadru dintre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si furnizorii de servicii medicale se prelungeste pana la 30 iunie 2023, informeaza un comunicat de presa transmis, miercuri, de institutie. „Prelungirea este necesara pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei…

- Perioada de valabilitate a contractului-cadru dintre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si furnizori de servicii medicale se prelungeste pana la 30 iunie 2023, informeaza un comunicat de presa transmis, miercuri, de institutie. „Prelungirea este necesara pentru asigurarea continuitatii acordarii…

- Valabilitatea contractului-cadru dintre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si furnizorii de servicii medicale se prelungeste pana la 30 iunie 2023, informeaza un comunicat de presa transmis, miercuri, de institutie. „Prelungirea este necesara pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei…

- Valabilitatea contractului-cadru dintre CNAS si furnizorii de servicii medicale, prelungita pana in vara prin Hotarare de Guvern Veste importanta pentru furnizorii de servicii medicale. Valabilitatea contractului-cadru cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) se prelungeste pana la 30 iunie…

- Guvernul a aprobat azi prelungirea perioadei de valabilitate a documentului in baza caruia se deconteaza servicile medicale si care urma sa expire la sfarsitul acestei luni. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate precizeaza ca prelungirea era necesara pentru a se asigura continuitatea acordarii asistentei…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a anuntat, luni, ca proiectele legilor Educatiei au fost aprobate de conducerea partidului si urmeaza ca in aceasta saptamana sa aiba loc o intalnire a coalitiei de guvernare pentru a se stabili calendarul adoptarii lor, in conditiile in care trebuie finalizate…