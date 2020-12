Cetatenii romani care s-au inregistrat in noul sistem de inregistrare britanic (EU Settlement Scheme – EUSS), vor avea acces, incepand din 1 ianuarie 2021, la serviciile medicale in baza prevederilor legislatiei nationale din Regatul Unit, anunta Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate (CNAS), care precizeaza ca inregistrarea in sistemul EUSS poate fi facuta pana la data de 30 iunie 2021, cu conditia prezentei pe teritoriul Regatului Unit inainte de data de 1 ianuarie 2021.

Perioada de tranzitie, pe care o parcurgem dupa retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, se va incheia…