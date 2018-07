CNAS: Pacienţii cu hepatită C au asigurate medicamentele până la finalizarea tratamentului CNAS afirma, intr-un comunicat transmis marti seara, ca toti bolnavii din terapeutica hepatita cronica virala C, care sunt in acest moment prinsi intr-o schema de tratament interferon free, au asigurate fondurile si medicamentele pana la finalizarea tratamentului (12 sau 24 saptamani, dupa caz) si nu depind de negocierea unor noi contracte. In acest moment, CNAS se afla in negocierea contractelor cost-volum-rezultat pentru urmatoarea etapa de tratament, care va avea ca tinta un numar de pacienti eligibili extins la 13.000. De asemenea, CNAS sustine ca o noutate a viitoarelor contracte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

