CNAS: Noutăţi în programele naţionale de sănătate curative Incepand cu data de 1 iunie 2023 se faciliteaza accesul pacientilor oncologici care indeplinesc criteriile de eligibilitate la investigatiile PET – CT, prin eliminarea necesitatii aprobarii comisiei de experti de la nivelul CNAS pentru efectuarea acestei investigatii. Tot de la aceeasi data se implementeaza un nou program de sanatate- Programul national de endometrioza, care va asigura accesul pacientelor cu endometrioza profunda cu afectare intestinala la interventii chirurgicale minim invazive, precum si Subprogramul national de tratament al bolnavilor cu tulburare depresiva majora in cadrul… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

