CNAS: Documentele medicale a căror valabilitate expiră la finalul lunii Pe 31 martie expira o serie de documente a caror valabilitate a fost prelungita in repetate randuri pe perioada starii de alerta, dupa cum anunța Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. De la 1 aprilie, pentru emiterea de noi documente va fi necesara o noua evaluare a medicului specialist. Un proiect de act normativ care cuprinde totalitatea acestor modificari care vor intra in vigoare incepand cu 1 aprilie 2022 se afla pe circuitul de avizare din Guvern. Documentele pentru care va fi necesara o noua vizita la medicul specialist sunt biletele de trimitere pentru specialitați paraclinice și clinice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

