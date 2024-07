Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 iulie este decontata testarea pentru HIV SIDA a femeilor gravide neasigurate, a declarat Iulia Stoea, director in cadrul CNAS.Iata ce spune Iulia StoeaIulia Stoea a participat miercuri online la dezbaterea Infectia HIV in Romania prevenire, diagnostic, tratament, protectie sociala…

- Medicul Irina Celareanu a muritIrina Celareanu a fost o prezența vitala in cadrul institutului, unde și-a dedicat cariera ingrijirii copiilor afectați de HIV/SIDA. Colegii sai iși amintesc de ea ca de un profesionist desavarșit, ale carei eforturi și implicare au avut un impact semnificativ asupra vieților…

- Preocuparea pentru o justiție eficienta, in slujba cetațenilor, este constanta pentru reprezentanții PNL in Parlament și in Guvern. „Țin sa o felicit pe colega mea, ministra justiției Alina Gorghiu , pentru ca astazi, alaturi de președintele Uniunii Naționale a Barourilor din Romania, Traian Briciu…

- Intregul colectiv al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” anunța cu profunda tristețe trecerea in neființa a doamnei doctor Ioana Maria Strauss, un infecționist de marca și un pionier al luptei impotriva maladiei HIV/SIDA inca de la debutul acesteia in Romania.Ioana Maria…

- Medicul Adrian Marinescu, director medical la Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, a precizat ca starea de sanatate a actorului Florin Piersic este una buna. Acesta a precizat ca actorul nu numai ca se ridica singur la marginea patului, ci cu sprijin se poate ridica in…

- Starea de sanatate a actorului Florin Piersic este stabila, spun medicii de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Actorul, care urmeaza un tratament in mare parte perfuzabil, merge, mananca și vorbește.

- Florin Piersic a fost adus cu o aeronava SMURD la București, la Institutul ”Matei Balș”. Transferul s-a facut la solicitarea familiei. Actorul Florin Piersic este adus marți seara la București, cu o aeronava SMURD, pentru a fi internat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, informeaza…

- Florin Piersic a fost internat la București, unde a fost transportat cu o aeronava SMURD. Ce probleme de sanatate are marele actor Florin Piersic a fost internat la București cu o aeronava SMURD, unde a fost internat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. „Domnul Florin Piersic a ajuns…