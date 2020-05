Stiri pe aceeasi tema

- Cardul national de asigurari de sanatate nu va fi utilizat pana la data de 30 septembrie in asistenta medicala primara si in cea ambulatorie de specialitate, insa pentru celelalte specialitati serviciile medicale acordate vor fi validate cu cardul incepand cu data de 1 iulie, a informat CNAS. Guvernul…

- Consultatiile medicale in asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii "conexe" necesare actului medical, realizate pe durata starii de urgenta, pot fi acordate si la distanta, utilizand orice mijloace de comunicare, prevede decretul prezidential…

- Conform Ordinului 74568/11.04.2020 al Comandantului Actiunii, secretar de stat, sef al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, au fost repartizate masti de protectie tip FFP2, de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) catre CNAS, pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate( CNAS ) a transmis, joi, printr-un comunicat, precizari cu privire la acordarea serviciilor medicale pe perioada starii de urgența conform noilor reglementari. „Miercuri au intrat in vigoare normele de aplicare ale HG 140/2018, prin care este reglementat modul…