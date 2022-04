Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul de baza in asistenta medicala primara a fost dezvoltat prin introducerea de servicii diagnostice si terapeutice care pot fi acordate de catre medicii de familie, printre care interventii de mica chirurgie, imobilizare entorsa, sondaj vezical, peakflowmetrie, administrare medicatie sub forma…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate anunța ca vineri intra in vigoare contractul-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in interiorul sistemului de asigurari sociale de sanatate

