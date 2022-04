Stiri pe aceeasi tema

- Casa Nationala de Asigurari Sociale continua finanțarea prestațiilor sociale pentru luna aprilie. Astfel, conform graficului stabilit astazi au fost finanțate indemnizatiile paternale, indemnizatiile unice la nasterea copilului, indemnizatiile pentru ingrijirea copiilor pina la virsta de 2 ani, indemnizatiile…

- Casa Nationala de Asigurari Sociale aduce la cunoștința publicului, ca in trimestrul I al anului curent pentru persoanele asigurate au fost achiziționate 1906 bilete de tratament in suma de 11,6 mln. lei in urmatoarele instituții: Societatile cu raspundere limitata: „Struguras”, din satul Cocieri, raionul…

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz c a autorizat la plat beneficiarii Msurii 14 &ndash Pli privind bunstarea animalelor pachet a) porcine i pachet b) psri din Campania 2021.Suma total autorizat este în valoare de 11039 milioane euro pentru un numr de 480 beneficiari ...

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata o suma de 110,39 milioane euro pentru beneficiarii Masurii 14 - Plati privind bunastarea animalelor, pachet porcine si pachet pasari, in cadrul Campaniei 2021. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca incepand de astazi, 16.03.2022 elibereaza adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plați directe (schema de plata unica pe suprafata (SAPS), plata redistributiva, plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu)…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza ca incepand de astazi, 16.03.2022 elibereaza adeverinte pentru beneficiarii schemelor de plati directe schema de plata unica pe suprafata SAPS , plata redistributiva, plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu si pentru…

- Casa Naționala de Asigurari Sociale comunica ca, au fost finantate pensiile si alocatiile sociale, pentru beneficiarii care detin carduri bancare, in suma de 978 milioane de lei. Respectiv, persoanele vizate isi pot ridica banii de la institutiile bancare din tara. Beneficiarii de pensii stabilite si…

- Guvernul a aprobat o Hotarare pentru completarea normelor de aplicare a OG nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, pentru a asigura toate soluțiile de natura…