In primele luni din 2024, au fost facute peste 2.700 de actiuni de control in urma carora a fost recuperata suma de 65,6 milioane de lei, a anunțat președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), dr. Valeria Herdea. Amenzi pentru concedii medicale ilegale "In primele luni ale anului, structurile de control ale Casei de […]