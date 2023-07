CNAS: 132,6 milioane de euro pentru români tratați în străinătate, majoritatea în Germania Pentru tratamentul pacienților romani, efectuat in spitale din Uninea Europeana, Spațiul Economic European, Elveția și Marea Britanie, CNAS a platit peste 650 de milioane de lei (132,6 milioane euro), potrivit raportului de activitate al CNAS pe 2022. Cei mai mulți romani au optat pentru tratamente in Germania. Astfel, CNAS a platit peste 200 de milioane lei (40 de milioane de euro), pentru serviciile medicale de care au beneficiat romanii in spitalele din Germania. In afara de Germania, romanii au mai ales sa se trateze in spitale din Italia, Franța, Spania și Austria. Din suma totala, peste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

